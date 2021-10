ABD'de can kaybı 713 bin 354'e çıktı - Haberler

AA

John Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı ise 22 bin 229 artarak 44 milyon 340 bin 408 olarak kayıtlara geçti.

AA'da yer alan habere göre, virüs nedeniyle ülke genelinde can kaybı 713 bin 354'e ulaştı. California, 4 milyon 774 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 129 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 645 binden fazla vakayla Florida izledi. 79 bine yakın can kaybıyla da ilk sırada California yer alırken, Texas'ta can kayıpları 66 bin 986'ya ulaştı. Florida'da ise virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 56 bini geçti.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 78,2'sine en az bir doz, yüzde 67,8'ine ise iki doz, yüzde 7’sine ise üç doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 216 milyon 889 binden fazla kişiye ilk doz, 187,2 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı. 7,79 milyondan fazla kişi ise üçüncü doz aşı oldu.

ABD’de hafta sonu başlayan 3 günlük Columbus Günü tatili nedeniyle bazı eyaletlerin veri bildirimi yapmadığı görüldü.

