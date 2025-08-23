ABD'de bütçe açığını tarifelerin azaltması bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), tarifelerin ABD bütçesi ve ekonomisine etkilerine ilişkin analizini güncelledi.

Analizde, ABD'de ithal edilen mallar için yürürlükte olan gümrük vergisi oranının 19 Ağustos itibarıyla, 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığının tahmin edildiği kaydedildi.

Yüksek gümrük vergileri devam ederse, 6 Ocak-19 Ağustos arasında uygulanan gümrük vergisi artışlarının, 2025-2035 döneminde birincil açıkları 3,3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını da 0,7 trilyon dolar azaltacağı belirtilen analizde, sonuç olarak, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam açığı 4 trilyon dolar düşüreceği bildirildi.

Analizde, son dönemde tarifelerde yapılan değişiklikler nedeniyle, bu tahminlerin haziran ayı başında öngörülen tutarlardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

CBO, haziran ayında yayımladığı analizde, tarifelerin birincil açıkları 2,5 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını 0,5 trilyon dolar azaltacağını öngörmüştü.

Tarifelerdeki değişikliklerin ekonominin büyüklüğünü nasıl etkileyeceği de hesaba katıldığında, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam federal açığı 2,8 trilyon dolar azaltacağı tahmin edilmişti.