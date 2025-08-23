Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.372,33 %0,52
        DOLAR 40,9653 %0,07
        EURO 48,0406 %0,97
        GRAM ALTIN 4.443,92 %1,11
        FAİZ 39,77 %-0,43
        GÜMÜŞ GRAM 51,30 %2,14
        BITCOIN 115.718,00 %-1,13
        GBP/TRY 55,4385 %0,80
        EUR/USD 1,1718 %0,96
        BRENT 67,73 %0,09
        ÇEYREK ALTIN 7.265,81 %1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de bütçe açığını tarifelerin azaltması bekleniyor - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de bütçe açığını tarifelerin azaltması bekleniyor

        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), yürürlüğe giren gümrük tarifelerinin 2025-2035 döneminde toplam bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltacağını öngördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 08:38 Güncelleme: 23.08.2025 - 08:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de bütçe açığını tarifelerin azaltması bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), tarifelerin ABD bütçesi ve ekonomisine etkilerine ilişkin analizini güncelledi.

        Analizde, ABD'de ithal edilen mallar için yürürlükte olan gümrük vergisi oranının 19 Ağustos itibarıyla, 2024 ticaret akışlarına göre yaklaşık 18 puan arttığının tahmin edildiği kaydedildi.

        Yüksek gümrük vergileri devam ederse, 6 Ocak-19 Ağustos arasında uygulanan gümrük vergisi artışlarının, 2025-2035 döneminde birincil açıkları 3,3 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını da 0,7 trilyon dolar azaltacağı belirtilen analizde, sonuç olarak, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam açığı 4 trilyon dolar düşüreceği bildirildi.

        REKLAM

        Analizde, son dönemde tarifelerde yapılan değişiklikler nedeniyle, bu tahminlerin haziran ayı başında öngörülen tutarlardan daha yüksek olduğuna işaret edildi.

        CBO, haziran ayında yayımladığı analizde, tarifelerin birincil açıkları 2,5 trilyon dolar, federal faiz harcamalarını 0,5 trilyon dolar azaltacağını öngörmüştü.

        Tarifelerdeki değişikliklerin ekonominin büyüklüğünü nasıl etkileyeceği de hesaba katıldığında, gümrük vergilerindeki değişikliklerin toplam federal açığı 2,8 trilyon dolar azaltacağı tahmin edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Merkez Bankası açıkladı: KKM sona erdi
        Pastanede silahlı kavga: 3 ölü
        Pastanede silahlı kavga: 3 ölü
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        7 ilde alevler yükseldi
        7 ilde alevler yükseldi
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Trafikte terör estiren şahıs yakalandı
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Putin: Trump'ın gelişiyle tünelin sonunda ışık göründü
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Rıdvan Yılmaz yuvaya döndü!
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Atatürk'ün manevi mirası İstanbul Boğazı'nı selamlayacak
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        "Güvenip sol beke koyamazsınız"
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Akciğerinden diş implantı çıktı
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Türk müteahhitler dünya ikincisi
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Fenerbahçe'den Antony'e kanca: Rekor bonservis!
        Habertürk Anasayfa