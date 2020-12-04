ABD'de Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Fauci'den İngiltere'ye aşı özrü

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BBC'deki habere göre, Fauci, İngiltere'nin hem bilimsel hem de denetleyici kurumlarına büyük güven duyduğunu belirterek, "İngiltere'nin aşı kararı konusunda ABD kadar dikkatli olmadığı" yönündeki ifadelerinden dolayı özür dilediğini kaydetti.

Fauci, aslında Amerikalı yetkililerin İngiliz meslektaşlarından daha farklı davrandığını söylemek istediğini vurgulayarak, "Bizim işlemlerimiz İngiltere'dekinden daha uzun sürüyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) Başkanı Dr. June Raine, aşıyla ilgili onay sürecinde kestirmeden gidilmediğinin altını çizerek, aşı denemelerine ilişkin verilerin hazirandan beri incelendiğini ifade etti.

Fauci, daha önce yaptığı bir açıklamada, İngiltere'nin aşı onayı konusunda ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) kadar "dikkatli" davranmadığını söylemişti.