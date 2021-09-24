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ABD Senatosu borçlanma tavanını erteleyen düzenlemeyi pazartesi günü oylayacak.

Senato Demokrat Parti Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, borçlanma tavanını ertelemek üzere hazırlanan ve Temsilciler Meclisi tarafından halihazırda kabul edilmiş olan düzenlemenin Pazartesi günü oylanacağını duyurdu.

Düzenlemenin kabulü için Senato'da 60 senatörün kabul oyu gerekiyor. Demokratlar'ın düzenlemeyi geçirmek için Cumhuriyetçi Parti'den en az 10 oy kazanmaları gerekiyor. Şu ana kadar hiçbir Cumhuriyetçi Senatör pakete destek açıklamadı.

'MİLYONLARCA KİŞİ İŞİNİ KAYBEDEBİLİR'

ABD'de hükümetin kapanmasının önlenebilmesi için borçlanma tavanı konusundaki düzenlemenin ay sonuna kadar kabul edilmesi gerekiyor.

Borç tavanı ABD'de Hazine'nin borçlanabileeği maksimum miktarı belirtiyor. ABD Hazinesi verilerine göre tavan, 1960'dan bu yana tam 78 kez artırıldı.

Beyaz Saray ay başında yaptığı açıklamada tavanın yükselmemesi durumunda milyonlarca kişinin işini kaybedebileceği uyarısında bulundu.