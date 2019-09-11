11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İran'a yaptırımları azaltmayı gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu fikre karşı çıkmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevine son verdiği iddia edildi.
Bloomberg'in, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü Oval Ofis'te yapılan bir toplantı esnasında, Başkan Trump, ay sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi güvenceye almak için "yaptırımları hafifletmeyi" önerdi.
Hazine Bakanı Steven Mnuchin, böylece İran ile müzakere yolunun açılacağını belirterek, Trump'ın bu önerisine destek verirken, Bolton şiddetle karşı çıktı.
Bunun üzerine Trump, uzun süredir İran ve Venezuela konusunda fikir ayrılığı yaşadığı öne sürülen Bolton'ın görevine son verme kararı aldı.
BEYAZ SARAY TRUMP-RUHANİ GÖRÜŞMESİNE HAZIRLANIYOR
Öte yandan kaynaklar, Beyaz Saray'ın Trump ile Ruhani arasında BM Genel Kurulu görüşmeleri esnasında yapılacak bir toplantı için hazırlığa başladığını belirtti.
İran'ın ise ABD yaptırımlarına rağmen, Trump-Ruhani görüşmesini onaylayıp onaylamayacağı henüz bilinmiyor.
BOLTON'IN BEYAZ SARAY'A VEDASI İSRAİL'İ ÜZDÜ
Ayrıca, İsrailli yetkililer Binyamin Netanyahu yönetiminin, Bolton'ın Beyaz Saray'dan ayrılması ile en sadık müttefiklerinden birini kaybettiğini kaydetti.
Adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, İsrail'in, İran liderlerinin meşrulaştırılmasından, İran yönetimine yönelik ABD yaptırımlarının ve baskılarının azaltılmasından endişe ettiğini vurguladı.
BOLTON'I DÜN GÖREVDEN ALDI
ABD Başkanı Trump, kendisiyle anlaşmazlık yaşadığı için dün Bolton'u görevden aldığını duyurmuş, yerine gelecek ismi de gelecek hafta açıklayacağını belirtmişti.
Beyaz Saray'da Trump'ın imzaladığı ve terörle mücadeleye yönelik yaptırımları artırdığı kararnameye ilişkin basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mnuchin, Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ön şartsız görüşmeye hazır olduğunu ancak İran'a yönelik azami baskı politikasını sürdüreceklerini açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "B Takımı" olarak adlandırdığı Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i, ABD'yi İran'a karşı savaşa çekmeye çalışmakla suçluyordu.
Zarif, bugün yaptığı açıklamada Bolton'ın görevden alınmasıyla, Washington'ın Tahran'a yönelik baskılarının sona ermesi gerektiğini söylemişti.
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