ABD'de bir sinagogda dört kişiyi rehin aldıktan sonra öldürülen saldırganın İngiliz olduğu açıklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir sinagogda dört kişiyi rehin aldıktan sonra öldürülen saldırganın Malik Faisal Akram adındaki bir İngiliz olduğu açıklandı.

Cumartesi günü sinagogun hahamı da dahil olmak üzere dört kişi, 10 saat boyunca rehin tutulmuştu.

FBI'ın kurtarma operasyonu sonucunda saldırganın vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Rehin alınan dört kişi Cumartesi akşamı bir zarar görmeden operasyon sonucu serbest kaldı.

ABD Başkanı Joe Biden olayı bir 'terör saldırısı' olarak tanımlayarak anti-semitizme karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Rehin alınan kişilerden biri olan haham Charlie Cytron-Walker, olayın 'travmatik' olduğun belirtirken 'güçlü olduklarını ve bunun da üstesinden geleceklerini' vurguladı.

FBI, Teksas eyaletinin Dallas şehrinin Colleyville kasabasında gerçekleşen saldırıya bir başka kişinin daha dahil olduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşamadıklarını belirtti.

İngiltere'de iki gözaltı

İngiltere'de pazar günü Manchester polisi olayla ilişkili olarak iki gözaltının gerçekleştiğini belirtti.

İki gencin sorgulanmak üzere gözaltına alındığı açıklandı.

Saldırganın kardeşi olduğunu öne süren Gulbar adındaki kişi, İngiltere'de bir Müslüman topluluğunun Facebook sayfasında kardeşinin akıl sağlığının sorunlu olduğunu aktardı.

Gulbar, aile olarak bu saldırıyı hiçbir şekilde tasvip etmediklerini belirterek 'kurbanlardan özür dilediklerini' ifade etti.

Teksas'taki güvenlik görevlileriyle bağlantıda olduklarını ve kardeşinin cenazesinin İngiltere'ye getirilmesinin beklendiğini vurguladı.

Saldırganın 'El Kaide mensubu bir teröristin serbest kalması' talebini ilettiği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise saldırıyı kınayarak 'terörizm ve anti-semitizm kaynaklı bir olay' olduğunu dile getirdi.