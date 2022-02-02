ABD'de bir okulda silahlı saldırı

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Richfield Polis Şefi Jay Henthorne, öğrencilerin Güney Eğitim Merkezi dışında 12:07 sularında vurulduğunu söyledi. Hayatta kalan öğrenci yerel bir hastanede kritik durumdaydı. Henthorne, şüphelilerin kaçtığını ve polisin bölgeyi aradığını söyledi.

Polis Şefi Jay Henthorne, “Bu Richfield şehri için trajik bir gün” dedi.

Özel eğitim programları sunan ve anaokulu ile liseden oluşan Güney Eğitim Merkezi'nin web sitesine göre yaklaşık 200 öğrencisi var.

287. Bölge Müfettişi Sandra Lewandowski, öğrencilerin okulun ön girişinin yakınında vurulduğunu söyledi. Lewandowski, "Her gün kapımızdan gelen öğrenciler var. Onları önemsiyoruz ve bu korkunç bir trajedi ve kayıp" dedi.