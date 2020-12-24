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HaberlerDünya

ABD'de bir Kovid-19 hastası, aynı odada tedavi gören diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü

ABD'nin California eyaletinde bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 37 yaşındaki adam, aynı odada tedavi gören hastayı oksijen tüpüyle vurarak öldürdü.

24.12.2020 - 23:14 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de bir Kovid-19 hastası, aynı odada tedavi gören diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü
HABERTURK.COM

BBC'nin haberine göre, Jesse Martinez isimli saldırgan, cinayet ve nefret suçu işlemekten tutuklandı.

Los Angeles polisi, Martinez'in saldırdığı hastanın 82 yaşında olduğunu, dua etmeye başlamasının ardından Martinez tarafından oksijen tüpüyle saldırıya uğradığını söyledi.

Saldırıya uğrayan yaşlı adam ertesi gün yaşamını yitirdi.

BİRBİRLERİNİ TANIMIYORLAR

California'nın güneyindeki Antelope Valley hastanesinde aynı odada kalan iki hastanın birbirini tanımadığı bildirildi.

California hastanaleri eyalette son altı hafta içerisinde bir milyon kişinin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapasite sorunu yaşıyor. Eyalette şimdiye kadar iki milyon kişiye Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastanelerde personel sıkıntısı yaşanırken, eyalet yetkilileri Avustralya'dan Tayvan'a kadar birçok ülkeden 3 bine yakın yeni sağlık personeli istihdam etme arayışına girdi.

'OCAK AYINDA TÜM YATAKLAR DOLABİLİR'

California'nın üst düzey sağlık yetkilisi Dr. Mark Ghaly, kurulan yeni tedavi merkezlerine rağmen Aralık sonu ya da Ocak başında tüm yatakların dolabileceği uyarısını yaptı.

California Valisi Gavin Newsom da bir açıklama yayımlayarak, evde kalma çağrısı yaptı ve temel hizmetleri sağlamayan tüm işletmelerin kapanmasını istedi.

ABD'de dün 228 bin 131 yeni vaka açıklanırken, 3 bin 359 kişi daha yaşamını yitirdi.

Ülkede şimdiye kadar 334 bini aşkın kişi koronavirüs kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

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