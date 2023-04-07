HABERTURK.COM

ABD medyasında yer alan habere göre, San Antonio Polis Departmanı olayın Çarşamba günü şehrin güneydoğu yakasında bir alışveriş merkezinde meydana geldiğini söyledi. Kamyonun sahibi, kamyonun nerede olduğunu görmek için bir AirTag izleme cihazı kullandı.

Kamyonun sahibi AirTag'i kullanarak aracı çalındığı yerden yaklaşık 30 km boyunca takip etti.

İhbar üzerine olay yerine giden yetkililer birkaç mermi kovanı ve camları kırılmış iki araba buldu.

Polis memuru Nick Soliz, arabaları çalınan kişilerin sorunları kendilerinin çözmemesi gerektiğini ve polisle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti. Soliz, "Eğer aracınız çalındıysa, lütfen bu şekilde kendi başınızın çaresine bakmayın. Bu olayda da gördüğünüz gibi bu güvenli değil" diye konuştu.

Yetkililer, hırsız olduğu iddia edilen kişinin aracın takip edildiğinin farkında olmadığını söyledi.

Apple Sözcüsü daha önce Fox News Digital'e yakın zamanda yapılan bir güncellemeyi gösterdi ve suç amacıyla kullanılan AirTag'lerin izini sürmek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Habere göre sözcü "AirTag insanların kişisel eşyalarının yerini bulmalarına yardımcı olmak için tasarlandı, insanları ya da başka bir kişinin mülkünü takip etmek için değil. Ürünlerimizin kötü niyetli kullanımını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. İstenmeyen takip uzun zamandır toplumsal bir sorun ve AirTag'in tasarımında bu endişeyi ciddiye aldık. Ağımı Bul'un gizlilik göz önünde bulundurularak oluşturulmasının, uçtan uca şifreleme kullanmasının ve istenmeyen takip konusunda sizi uyarmak için proaktif bir sistem geliştirmemizin nedeni budur" diye konuştu.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO