ABD'de bir cami imamına silahlı saldırı

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İmam Hassan Sharif, sabah 6:15 sularında Camden Caddesi'ndeki Masjid Muhammad-Newark'ta silahlı saldırıya uğradı.

Durumu kritik olduğu için üniversite hastanesine nakledilen Sharif, birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

Polis olay yerine ulaştığında Şharif'i cami girişinden 10 metre uzakta, otoparkta birden fazla kurşun yarasıyla yatarken bulduğunu, karnında ve sol kolunda kurşun yaraları olduğunu bildirdi.

Yetkililer, saldırı nedeninin ne olduğunu henüz bilmediklerini, ancak bunun yerel terörizmle motive edilmiş bir eylem gibi görünmediğini belirtti.

Bölgedeki insanlar bu saldırının Orta Doğu'daki krizle ya da etnik veya dini önyargılarla hiçbir ilgisi olmadığına inandıklarını söyleyerek, mahallede yükselen şiddet oranını suçluyorlar.

Newark sakini Paulette Williams, "Bu bölgede işlenen suçlar artık durmalı. Bu çok saçma. Ben buradan gidiyorum. Başka bir eyalete taşınıyorum. Daha fazla dayanamayacağım." ifadelerini kullandı.

Polisler güvenlik kameralarını ve belediyeye ait sokak kameralarını inceleyerek bir saldırgan tespit edip edemeyeceklerini araştırıyor.