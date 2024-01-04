Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de bir cami imamına silahlı saldırı

        ABD'de bir cami imamına silahlı saldırı

        ABD'nn Newark kentindeki Masjid Muhammad-Newark camisinin imamı Hassan Sharif, silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 01:27 Güncelleme: 04.01.2024 - 02:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de bir cami imamına silahlı saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İmam Hassan Sharif, sabah 6:15 sularında Camden Caddesi'ndeki Masjid Muhammad-Newark'ta silahlı saldırıya uğradı.

        Durumu kritik olduğu için üniversite hastanesine nakledilen Sharif, birkaç saat sonra hayatını kaybetti.

        Polis olay yerine ulaştığında Şharif'i cami girişinden 10 metre uzakta, otoparkta birden fazla kurşun yarasıyla yatarken bulduğunu, karnında ve sol kolunda kurşun yaraları olduğunu bildirdi.

        Yetkililer, saldırı nedeninin ne olduğunu henüz bilmediklerini, ancak bunun yerel terörizmle motive edilmiş bir eylem gibi görünmediğini belirtti.

        Bölgedeki insanlar bu saldırının Orta Doğu'daki krizle ya da etnik veya dini önyargılarla hiçbir ilgisi olmadığına inandıklarını söyleyerek, mahallede yükselen şiddet oranını suçluyorlar.

        Newark sakini Paulette Williams, "Bu bölgede işlenen suçlar artık durmalı. Bu çok saçma. Ben buradan gidiyorum. Başka bir eyalete taşınıyorum. Daha fazla dayanamayacağım." ifadelerini kullandı.

        Polisler güvenlik kameralarını ve belediyeye ait sokak kameralarını inceleyerek bir saldırgan tespit edip edemeyeceklerini araştırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Kuyumcu hakkında "kar payı vurgunu" iddiası
        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        Adana'da kayıp çocuğun mucize kurtuluşu!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        İran'da art arda patlama! 95 ölü!
        4. kattan otomobilin içine düştü
        4. kattan otomobilin içine düştü
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Habertürk Anasayfa