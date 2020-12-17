ABD'de Biontech/Pfizer aşısının uygulandığı 2 kişide alerjik yan etkiye rastlandı

ABD'nin Alaska eyaletinin Juneau şehrindeki Bartlett Bölge Hastanesinden yapılan açıklamada, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının uygulandığı 2 sağlık çalışanında "aşırı alerjik tepkiye" yol açtığı belirtildi.
Açıklamada, aşı uygulandıktan sonraki 10 dakikada ortaya çıkan alerjik tepkilerin giderildiği ve çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Çalışanlardan ilkinin aşıyı salı günü yaptırdığı ve bir gece daha hastanede müşahede altında tutulacağı, aşıyı çarşamba günü vurulan ikinci çalışanın ise tamamen iyileştiği kaydedildi.
İNGİLTERE'DE DE BENZER İKİ VAKA
Aşının yaygın kullanımına onay verilen İngiltere'de geçen hafta benzer 2 vaka görülmüştü.
İngiltere İlaç ve Tıp Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) ilaç ve gıdalara karşı aşırı alerjik reaksiyon gösteren kişilerin aşıyı vurulmaması gerektiğini belirtmişti.
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ise alerji hastası Amerikalıların büyük çoğunluğunun aşıyı güvenle kullanabileceğini, yalnızca daha önce aşılara veya bu aşıdaki bileşenlere ağır alerjik tepkisi olan kişilerin aşılanmaktan kaçınması gerektiğini açıkladı.
Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu biyoteknoloji firmasının formülünü geliştirdiği aşı adayı, İngiltere'nin 2 Aralık'ta yaygın kullanımına onay vermesiyle "dünyada tescillenen ilk Kovid-19 aşısı" olmuştu.
FDA, 11 Aralık'ta aşının ABD'de acil kullanımına onay vermiş ve bu haftadan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanmıştı.
ABD VE AB, AŞI TEDARİKİ İÇİN ANLAŞMA YAPMIŞTI
RNA temelli aşı, Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.
ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayı için 1. ve 2. aşama klinik denemelerinin ABD, Almanya ve Çin'de yürütülmesinin ardından ABD, Almanya, Arjantin ve Türkiye'nin aralarında olduğu ülkelerde 44 bin kişinin katıldığı 3. aşama klinik denemeler yürütülmüştü.
Pfizer ve BioNTech, daha önce aşı tedariki için ABD, Avrupa Birliği (AB),İngiltere, Kanada ve Japonya ile anlaşmalar yapmıştı.
ABD hükümeti, aşı adayının başarılı olması halinde 100 milyon doz aşı satın almak için 1,95 milyar dolar ödemeyi taahhüt ederken, AB Komisyonu aşıdan 300 milyon doz, İngiltere 40 milyon doz, Kanada 20 milyon doz, Japonya ise 120 milyon doz satın almak üzere ön sözleşmeler imzalamıştı.
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