ABD'de başkanlık yarışı: Harris, Trump'ın 4 puan önünde gözüküyor

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Reuters ile Ipsos'un son bir haftada yaptığı anket, Demokrat Parti Kongresi'nde ivme yakalayan Harris'in bu enerjiyi sürdürdüğü şeklinde yorumlandı.

Ankete göre Harris, ülke genelinde yüzde 45 oy oranına ulaşırken, rakibi Trump ise yüzde 41 düzeyinde kaldı.

Temmuz ayında yapılan ankette Trump'la neredeyse aynı oy oranına sahip gözüken Harris'in bu sürede özellikle kadın ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasındaki desteğini artırdığı belirtildi.

Buna göre Harris, kadınlar ve Latin Amerika kökenli seçmenler arasında Trump'ın 13 puan önünde yüzde 49 seviyesinde bir desteği yakalamış gözüküyor.

REKLAM Trump'ın ise beyaz Amerikalılar ve erkek seçmenler arasındaki desteğinin Harris'in önünde olduğuna dikkati çekildi. KRİTİK EYALETLERDE TRUMP ÖNDE Aynı ankete göre, ülke genelinde Harris önde olsa da seçimlerin kaderini yakından ilgilendiren 7 kritik eyalette Trump'ın ortalama 2 puan Harris'in önünde olduğu tespit edildi. Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada ve Kuzey Carolina'da eyalet düzeyinde yapılan anketlerin ortalamalarına göre Trump'ın az farkla önde olması, 5 Kasım'daki başkanlık yarışının burun farkıyla bitebileceği yorumlarını güçlendiriyor.

Reuters'ın anketinin yanı sıra seçim anketlerini düzenli olarak yayınlayan Real Clear Politics (RCP) adlı haber platformunda yer alan anketlerin ortalamalarına göre Trump, Arizona, Nevada, Georgia, Pennsylvania ve Kuzey Carolina'da yüzde 1'in altında farklarla önde gözüküyor. Harris ise Michigan'da 2, Wisconsin'de 1 puan farkla rakibinin önünde gözüküyor. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.