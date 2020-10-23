ABD'de başkanlık seçimleri için şu ana kadar 50 milyona yakın oy kullanıldı

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Teksas 5 milyon 905 bin, California 5 milyon 802 ve Florida 4 milyon 256 milyondan fazla oyla ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler olarak öne çıkarken posta yoluyla oylama için ülke genelinde seçmenlerin 85 milyondan fazla oy pusulası talep ettiği belirtildi.

İnternet sitesinin yöneticisi Florida Üniversitesinden seçim uzmanı Profesör Michael McDonald, daha önce yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette posta veya sandığa elden bırakma yoluyla erken oylamaya izin verilmesinin, sayının yükselmesinde ana etken olduğunu kaydetmişti.

McDonald, erken oylama oranlarına bakarak seçimlerde 150 milyon oy kullanılabileceği tahmininde bulunmuş, bunun da ülke seçmeninin yüzde 65'ine tekabül edeceğine ve 1908'den bu yana en yüksek seviyede katılımın beklendiğine dikkati çekmişti.

CNN Siyasi Birim verilerine göre, 2016 Başkanlık Seçimleri'nde toplam 136 milyondan fazla oy kullanılmış, bunların 46 milyonunu posta yoluyla kullanılanlar oluşturmuştu.