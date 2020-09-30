ABD'de başkanlık düellosuna 'İnşallah' damgası!

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ABD'de 3 Kasım'da yapılacak seçimler öncesindeki iki aday, Trump ve Biden üç başkanlık münazarasından ilkinde canlı yayında karşı karşıya geldi.

İki aday, Cleveland'da yapılan münazarada 90 dakika boyunca, koronavirüs, vergiler, iklim değişikliği ve ırkçılık gibi önemli konularda kozlarını paylaştı ancak münazaraya damga vuran iki adayın sürekli birbirinin sözünü kesmesi nedeniyle oluşan kaos oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı münazaranın bir rezalete dönüştüğü yönünde yorum yaparken, ABD'li siyasi yorumcuların önemli bir kısmı da oluşan kaos ortamını öne çıkararak bir kazanan belirlemenin zor olduğu görüşünde birleşti.

NY Post'a konuşan siyasi stratejist Matt Mackowiak, "İki aday da bazı vuruşlar yaptı. İkisi de çok fazla böldüler ve çocuk gibi davrandılar" ifadeleriyle münazarayı değerlendirdi.

BBC adına seçimleri değerlendiren Anthony Zurcher ise, "Joe Biden kazanandı çünkü temel amacı Amerikalılara baskı altında ayakta kalabileceğini ve ilerlemiş yaşına rağmen bir adım bile geri atmayacağını kanıtlamaktı." ifadelerini kullandı.

The Guardian için münazara gecesini değerlendiren bir yazı kaleme alan David Smith ise yazısında, "Ağla, sevgili ülke. Donald Trump, ilk başkanlık münazarasının tarihteki en kötü münazara olmasını ve ulusal bir aşağılamaya dönüşmesini sağladı. Dünyanın geri kalanı, ve geleceğin tarihçileri, muhtemelen buna bakacak ve ağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Trump'ı sert sözlerle eleştiren Smith, "Böldü, bağırdı, öfkelendi, yalanlar saçtı ve yeniden böldü. Ve tabiki beyaz ırkçıları kınama fırsatını pas geçti. Bunun yerine onlara, 'Geride durun ve hazır bekleyin' demeyi tercih etti" ifadelerini kullandı.

Washington Post ise hatıralardaki en kötü başkanlık münazarasının seviyesini Trump belirledi başlığıyla iki aday arasındaki tartışmayı değerlendiren bir yazı yayınladı.

BIDEN'IN 'İNŞALLAH' SÖZÜ

Başkanlık münazarasının en çok konuşulan olaylarından biri de Biden'ın 'İnşallah' sözü oldu.

Trump'ın vergi beyannamesini açıklayacağını söylemesi üzerine söze giren Biden, 'Ne zaman? İnşallah' şeklinde yanıt verdi. Biden'ın bu sözleri sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı.

Öte yandan Google verilerine göre başkanlık münazarasının olduğu saatlerde 'Kanada vatandaşlığına nasıl başvurulur' ve 'Kanada'ya taşınmak' aramaları birkaç saatliğine zirve gördü. Aramaların en çok Massachusetts eyaletinden yapıldığı bildirildi.