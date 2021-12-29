ABD'de Biden'a kötü haber: Harris'in gerisinde kaldı

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ABD Başkanı Joe Biden'a destek azalmaya devam ediyor.

Gallup'un düzenlediği bir ankete göre Biden Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci'nin de gerisinde kaldı.

Federal isimler hakkındaki düşüncelerin belirlendiği ankette, ABD Yüksek Mahkemesi Baş Yargıcı John Roberts yüzde 60 ile ilk sırada yer alırken, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell yüzde 53 ile ikinci sırada, ABD baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci de yüzde 52 ile üçüncü sırada yer aldı.

ABD Başkanı Biden'ın yaptıklarını onaylayanlar ise yüzde 43'te kalırken, yüzde 51 ise onaylamadığını açıkladı. Harris'in oranı ise yüzde 44 oldu.

Biden, bu yaz Afganistan'dan çekilmesi kararından bu yana genel olarak anketlerde mücadele ediyor. Bununla birlikte COVID-19, ekonomi, göç ve suçla mücadelesinin de çok takdir toplamaması anketlerde destek oranının yüzde 50'nin altında kalmasına neden oldu. Ancak bunlara rağmen Biden 2024'te aday olacağının sinyallerini şimdiden veriyor.