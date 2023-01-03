Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Para Bankacılık

ABD'de bankalara kripto varlıklara ilişkin riskler konusunda dikkatli olunması uyarısı

ABD'de bankacılık düzenleme kuruluşları Fed ve FDIC, kripto varlıklarla ilgili riskler konusunda dikkatli olunması için bankalara uyarıda bulundu.

Giriş: 03.01.2023 - 23:47 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de bankalara kripto varlıklara ilişkin riskler konusunda dikkatli olunması uyarısı
AA

ABD Merkez Bankası (Fed), ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Paranın Kontrolü Ofisi (OCC), kripto varlıkların risklerine ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, kripto varlık sektöründeki önemli dalgalanmalar ve güvenlik açıklarının ortaya çıkmasının geçen yıla damga vurduğu anımsatıldı.

Söz konusu olayların kripto varlıklarla ilişkili bir dizi önemli riski gösterdiği belirtilen açıklamada, bankaların dolandırıcılık ve yasal belirsizlikler gibi kripto paralarla ilişkili temel risklerin farkında olması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, düzenleme kuruluşlarının kripto varlıklarla ilgili faaliyetlere yoğunlaşan veya kripto varlık sektörüne yoğun bir şekilde maruz kalan banka iş modelleriyle ilgili önemli güvenlik endişeleri olduğu aktarıldı.

Ortak açıklamada, kripto varlıklarının halka açık veya merkezi olmayan bir ağda ihraç edilmesinin veya tutulmasının güvenli bankacılık uygulamalarıyla çelişebileceği ifade edildi.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fed faizi 15 yılın zirvesine yükseltti
Fed faizi 15 yılın zirvesine yükseltti
Bugün tüm gözler Fed'de
Bugün tüm gözler Fed'de
Dolar Fed haftasına nasıl başladı?
Dolar Fed haftasına nasıl başladı?
Bitcoin yeniden yükselişte
Bitcoin yeniden yükselişte

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.