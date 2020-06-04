Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

ABD'de Avustralyalı gazetecilere saldırılmasıyla bağlantılı iki polis memuru idari izne çıkarıldı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından ülkede düzenlenen gösterileri izleyen Avustralyalı gazetecilere polisin saldırmasıyla bağlantılı olarak iki memurun idari izne çıkarıldığı bildirildi.

04.06.2020 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de Avustralyalı gazetecilere saldırılmasıyla bağlantılı iki polis memuru idari izne çıkarıldı
AA

ABD Park Polisi amiri Gregory T. Monahan, Twitter hesabında, pazartesi gecesi Washington'da düzenlenen gösterilerde iki Avustralyalı gazetecinin polisin saldırısına uğramasıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Monahan, olayla ilgili olarak iki polis memurunun idari izne çıkarıldığını kaydetti.

Channel 7 kanalı kameramanı Tim Myers ve muhabiri Amanda Brace, kolluk kuvvetlerinin Beyaz Saray yakınındaki bölgeden göstericileri çıkardığı sırada saldırıya uğramış, saldırı anı kameralara yansımıştı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, hükümetin, ABD polisinin Avustralyalı gazetecilere saldırmasını "çok ciddi bir mesele" olarak ele aldığını söylerken, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un Washington'daki büyükelçilikten olayla ilgili soruşturma yürütmesini istediği bildirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
'Nasıl kaçarsın' deyip köpeği dövdü... Tepki topladı
'Nasıl kaçarsın' deyip köpeği dövdü... Tepki topladı
Otobüste ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...
Otobüste ilginç olay! Koronavirüs olduğunu söyleyince...
65 yaş üstü için kısıtlama ne zaman kalkacak?
65 yaş üstü için kısıtlama ne zaman kalkacak?
Düğün yapacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı
Düğün yapacaklar dikkat! Tarih verdi ve uyardı
Müzelerde 1 Gün
Müzelerde 1 Gün
Erken seçim niçin tartışılıyor?
Erken seçim niçin tartışılıyor?
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
GRAFİKLİ - Trablus Havalimanı'nı Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusunun yeni hedefi Terhune vilayeti
GRAFİKLİ - Trablus Havalimanı'nı Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusunun yeni hedefi Terhune vilayeti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X