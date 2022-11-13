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ABD'deki ara seçimlerde Demokratlar kritik Nevada eyaletini de kazanarak Senato'da kontrolü korudu.

Eyalette henüz resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat Senatör Catherine Cortez Masto'nun, eski başkan Donald Trump tarafından desteklenen Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı geride bıraktı.

Böylece Senato'daki 100 sandalyenin 50'si Demokratların, 49'u Cumhuriyetçilerin oldu.

Senato'nun son üyesi ise Georgia eyaletinde 6 Aralık'ta yapılması beklenen ikinci turda belli olacak. Eyalet yasalarına göre adayların seçilebilmek için oyların en az yüzde 50'sini alması gerekiyor.

Georgia'yı Cumhuriyetçilerin kazanması ve sandalyelerin 50-50 dağılması durumunda ise, oylamalarda son söz olarak Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu belirleyici olduğundan, bu sonuçlara göre Demokratlar Senato'da çoğunluğu korumuş oluyor.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimler, ülkede başkanlığı elinde tutan bir partinin son 20 yıldır ara seçimlerde sergilediği en iyi performans oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, ara seçim sonuçlarının kendilerini memnun ettiğini belirterek, Cumhuriyetçilere "Artık kim olduğunuza karar verme vakti geldi" diye seslendi.

Eski Cumhuriyetçi başkan Trump, Nevada ve Arizona'daki seçim hilesi yapıldığına dair dayanaksız iddialarda bulunuyor.

Geçen salı yapılan ara seçimlerde, seçmenler 100 üyeli Senato'nun da 35 üyesi ve 435 üyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı için oy kullanmıştı.

BBC

ABD Kongresi'nin diğer kanadı Temsilciler Meclisi içinse oy sayımı sürüyor. Cumhuriyetçiler şu ana kadar 211, Demokratlarsa 204 sandalye kazandı.

Son 20 sandalyenin de dağılımı sonrası Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde az farkla çoğunluğu elinde tutması bekleniyor.

Ara seçimler öncesi yapılan hemen tüm kamuoyu yoklamalarında, Cumhuriyetçilerin (GOP) rengine atıfla “bir kırmızı dalga” bekliyordu. Tahminlere göre bu dalga yükselecek ve Biden yönetimini silip süpürecekti. Ancak sonuçlar dalganın söndüğünü, Demokratların beklenmedik düzeyde başarılı olduğunu gösterdi.

BBC'nin Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher sonuçların bir önceki başkan Donald Trump için "zedeleyici" olduğunu, şu anki başkan Biden'ınsa kendi partisi içindeki desteğini sağlamlaştırmasını sağladığı youmunu yapıyor.

Zurcher "ABD'deki siyasi ortam bir önceki haftadan tamamen farklı görünüyor" diyor.

Ara seçimlerden önce Kongre'da durum nasıldı?

8 Kasım'daki ara seçimlerden önce Senato'da Demokratların 48, Cumhuriyetçilerin 50 sandalyesi vardı ancak bağımsız 2 üye de oylamalarda Demokratları destekliyordu.

Eşitlik durumunda da Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in oyu belirleyici olduğundan Demokratlar Senato'da da çoğunluğa sahipti.

Temsilciler Meclisi'nde ise Demokratların 222, Cumhuriyetçilerin 212 sandalyesi vardı. Cumhuriyetçi üyelerden Don Young ise Mart ayında ölmüştü.