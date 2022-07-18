ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

AA

ABD’de Indiana eyaletine bağlı Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Indianapolis’teki Greenwood Park Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. AA'nın haberine göre; ilk belirlemelere göre, saldırıda iki kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Polis olaya ve saldırgana ilişkin inceleme başlattı.