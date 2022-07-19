ABD'de akaryakıt fiyatları 34 gün üst üste düştü

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Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Jared Bernstein ABD'de akaryakıt fiyatlarının son 34 gündür her gün gerilediğini ve galon (3.8 litre) başına 0.5 dolar düştüğünü belirterek, bunun son 10 yıldaki en sert düşüşlerden birisi olduğunu ifade etti.

ABD'li sürücülerin akaryakıta haziran zirvesine göre aylık 25 dolar daha az harcadığını belirten Bernstein "ABD'li sürücüler düşen akaryakıt fiyatları sayesinde günde ortalama 190 milyon dolar tasarruf ediyor" dedi. Petrol fiyatlarındaki 20 dolarlık düşüşün ardından trendin devam etmesini ve fiyatların galon başına 4 doların altına düşmesini beklediğini sözlerine ekledi.

HAZİRANDA 120 DOLARI AŞMIŞTI

Geçen hafta 100 doların altını gören brent petrolün varil fiyatı bu sabah itibarıyla 105 dolardan el değiştirdi. Haziranın ikinci haftasında varil fiyatı 120 doların üzerine tırmanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebebiyle arza yönelik endişeler devam etse de olası bir resesyonda talebin düşeceği beklentisi son 1 ayda petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Tabii son düşüşe rağmen petrol fiyatları 2022 genelinde yüzde 40 yükseldi.