ABD'de açık iş sayısı ocakta beklentiyi aştı

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak ayına ilişkin JOLTS Açık İş Sayısı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkedeki açık iş sayısı yılın ilk ayında bir önceki aya göre 411 bin artarak 7 milyona yükseldi.

Bu dönemde yüzde 4,4 artış gösteren açık iş sayısına ilişkin piyasa beklentisi, 6,4 milyon olması yönündeydi.

Açık iş sayısının ocak ayında en fazla artış gösterdiği sektörler ise finans, sigorta, kamu ve madencilik olarak sıralandı.