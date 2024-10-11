Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de 7 yaşındaki Amerikalı Arap kız çocuğuna bıçakla saldıran kişi tutuklandı | Dış Haberler

        ABD'de 7 yaşındaki Amerikalı Arap kız çocuğuna bıçakla saldıran kişi tutuklandı

        ABD'nin Detroit kentinde 7 yaşındaki Amerikalı Arap kız çocuğuna bıçakla saldıran kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 23:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 23:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'li Arap kıza saldıran kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Detroit News'in haberine göre, 73 yaşındaki Gary Lansky, 8 Ekim'de parkta oynayan 7 yaşındaki Amerikalı Arap kıza bıçakla saldırdı.

        Çocuğun boğazını kesmekle suçlanan Lansky, Detroit'teki 36. Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

        Cinayete teşebbüsle suçlanan Lansky tutuklanırken duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

        4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lansky için 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendi.

        Saldırıdan yaralı kurtulan çocuğun tedavisinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Saldırı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Habertürk Anasayfa