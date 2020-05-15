AA

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Tonopah'ın 57 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 7,6 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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