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Haberler Otomobil

ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, SK On ile ABD'de 5 milyar dolarlık elektrikli araç batarya fabrikası kurmayı planladıklarını duyurdu

Giriş: 26.04.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
AA

Hyundai'den yapılan açıklamada, Hyundai Motor Group'un, ortağı SK On ile ABD'de elektrikli araç batarya hücresi üretimi için ortak girişim kurmayı planladıkları aktarıldı.

SK On ile Kasım 2022'de mutabakat zaptının imzalandığı anımsatılan açıklamada, Hyundai ve SK On'un yüzde 50'şer hisseye sahip olduğu ortak girişimin toplam yatırım tutarının yaklaşık 5 milyar dolar olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ortak girişim aracılığıyla tarafların ABD'nin Georgia eyaletinde elektrikli araç batarya fabrikası kurmayı planladığı bildirildi.

Yeni fabrikanın 2025'in ikinci yarısında pil hücresi üretmeye başlamasının beklendiği belirtilen açıklamada, fabrikanın 300 bin elektrikli araç üretimini desteklemek için yeterli olan 35 gigawatt saatlik üretim kapasitesine sahip olmasının hedeflendiği kaydedildi.

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