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ABD'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırının polis kamerası görüntüleri paylaşıldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde bir bankaya yönelik düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüler yayınlandı.

Giriş: 12.04.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırının polis kamerası görüntüleri paylaşıldı
ABD'de 5 kişinin öldüğü silahlı saldırı böyle kaydedildi!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde bir bankada meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Louisville Metro Polis Departmanı (LMPD), 10 Nisan'da eyaletin Louisville şehrindeki bir bankaya yönelik düzenlenen silahlı saldırıya müdahale eden polis memurlarının vücut kamerasınca kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde saldırının meydana geldiği yerin harita üzerinde gösterimi, polis ekiplerinin olay yerine gelişi, silahlı saldırganın bankanın içinden görüntüsü ve polislerin müdahale anları görülüyor.

LMPD'den yapılan açıklamada, saldırıya müdahale eden polis memurlarından biri olan Nick Wilt'in olayda başından vurularak yaralandığı ve hastanede tedavisinin sürdüğü ifade edildi.

NE OLDU?

Bir bankada 10 Nisan'da meydana gelen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 6 kişi de yaralanmıştı. Saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

Kentucky Valisi Andy Beshear ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "LMPD Louisville şehir merkezinde birden fazla yaralının olduğu bir silahlı saldırı olayını doğruladı. Şimdi oraya gidiyorum. Lütfen olaydan etkilenen tüm aileler ve Louisville şehri için dua edin" ifadelerini kullanmıştı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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