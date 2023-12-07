ABD'de 3 kişinin öldüğü üniversite saldırısının zanlısı 'eski bir öğretim üyesi'

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Reuters

ABD’de polis, Çarşamba sabahı Nevada Üniversitesi'nin (UNLV) Las Vegas kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda üç kişinin öldüğünü açıkladı.

Polis ekipleri, çıkan çatışmada ismi açıklanmayan şüpheliyi vurarak öldürdü.

Polis yaptığı açıklamada, bir diğer kişinin durumunun kritik olduğunu ve yerel bir hastanede tedaviye alındığını söyledi.

ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan kolluk güçleri, silahlı saldırganın "altmışlı yaşlarında beyaz bir eski öğretim üyesi" olduğunu açıkladı.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre zanlı daha önce Georgia ve Kuzey Carolina'da öğretim üyeliği yaptı.

UNLV ve eyalet genelindeki diğer tüm güney Nevada Yüksek Öğrenim Sistemi kurumları Çarşamba gününün geri kalanında kapalı olacak.

Üniversite ilk olarak yerel saatle 11:53 civarında polisin kampüste ateş açıldığı yönündeki bildirimine yanıt verdiğini belirten bir tweet attı.

Yaklaşık 20 dakika sonra üniversite, kampüs polisinin Öğrenci Birliği binası yakınlarında silah sesleri duyulduğu yönündeki bildirimine de yanıt verdiğini söyledi.

Üniversite polis şefi Adam Garcia, kampüste görevli iki memurun şüpheliyi vurup öldürmeden önce silahlı çatışma yaralandığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada UNLV'nin "korkunç bir silahlı şiddet eylemiyle terörize edilen en son üniversite kampüsü" olduğunu ve kendisinin ve First Lady Jill Biden'ın hayatını kaybedenlerin “aileleri için dua ettiğini" söyledi.