Z kuşağının Kongre'ye seçilen ilk üyesi: Maxwell Frost

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ABD'de yapılan 8 Kasım ara seçimlerini kazanan 25 yaşındaki aktivist Maxwell Alejandro Frost, Z kuşağının Kongre'ye seçilen ilk üyesi oldu.

​​​​​​​Frost, Florida 10. Bölgeden asker gazisi Cumhuriyetçi rakibi Calvin Wimbish'i geçerek "Kongre'ye giren ilk Z kuşağı" olarak manşetlere çıktı.

Yüzde 59 oyla rakibini geride bırakan Frost, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Floridalılar, Z kuşağı ve daha iyi bir geleceği hak ettiğini düşünen herkes için tarih yazdık." ifadesini kullandı.

Seçim kampanyası sırasında, Kongre'deki ilerici kanadın en önemli isimlerinden Vermont Senatör Bernie Sanders ve Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'in desteğini alan 25 yaşındaki Frost, Temsilciler Meclisi'ne seçilebilmek için gerekli alt yaş sınırında bulunuyor.

8 Kasım ara seçimleri, Z kuşağı olarak kabul edilen 1997-2012 yıllarında doğanların, yaş kriteri bakımından Kongre'ye aday olabileceği ilk seçim olarak öne çıkıyor.

Maxwell Frost, Kongre’nin yaş ortalamasının bir hayli altında kalacak.

Kongre üyeleri ağırlıklı olarak, ‘Baby boomer’ diye anılan ‘bebek patlaması’ neslini temsil ediyor; yani İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ardından, 1944-1964 aralığında doğanlar.