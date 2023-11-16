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        Haberler Dünya ABD'de 24 Kongre üyesi, Biden'ı "Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti

        ABD'de 24 Kongre üyesi, Biden'ı "Gazze için ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti

        ABD Temsilciler Meclisinin 24 Demokrat üyesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından dolayı "derin endişelerini" vurgulayarak, ABD Başkanı Joe Biden'ı "ateşkes çağrısı yapmaya" davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:41 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:41
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        Kongre üyelerinden Biden'a ateşkes çağrısı
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        Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, Biden'a gönderdikleri mektupta, Gazze'de "çok ciddi insan hakları ihlalleri" olduğuna dikkati çekti.

        Çatışmaların hemen durmaması halinde daha çok sivilin yaşamını yitireceği belirtilen mektupta, ayrıca bu durumda ABD'nin Orta Doğu'da silahlı gruplarla çatışmaya sürüklenebileceği uyarısı yapıldı.

        Mektupta, çocuk haklarına işaret edilerek, bir silahlı çatışmadaki tüm tarafların çocukları koruma yükümlülüğü olduğu vurgulandı.

        ABD'nin Gazze'ye gönderdiği insani yardımların sahadaki etkisinin çok az olduğuna değinilen mektupta, "Bir an önce çatışmaların ve bombardımanların durmasını ve Filistinli sivillere ihtiyaç duydukları yardımın ulaştırılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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        İsrail-Filistin çatışmasında askeri bir çözüm olmadığına işaret edilen mektupta, Biden yönetimi, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşı net tutum sergilemeye davet edildi.

        Mektupta, "Başkanın açık bir stratejik planı olmadığını göz önüne alarak, bir ateşkes yoluyla bölgedeki gerginliğin azaltılması için daha çok çaba harcanması ve uluslararası insani yardım kuruluşları dahil bölgedeki aktörlerle daha çok iletişim içinde olunmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #ABD
        #gazze
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