ABD'de 21 kişinin öldürüldüğü saldırıda yeni detaylar

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Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw CNN'den Ed Lavandera'ya verdiği demeçte saldırgana ilişkin, "Bir saat ya da 40 dakika gibi bir sürece içerideydi" dedi.

18 yaşındaki saldırgan Salvador Ramos'un öğrencilere ve öğretmenlere ateş açtıktan sonra yaklaşık yarım saat boyunca kolluk kuvvetleriyle bir çatışma içindeydi. Sonra ateşleme durdu, kendini içeri çekti. İşte bu noktada aksiyonda bir tür durgunluk meydana geldi. Anladığım kadarıyla hepsi yaklaşık bir saat sürdü, ama burada 30 dakikalık bir durgunluk var. Onu tek sınıfta tutarak barikatla kapatmışlar gibi hissettiler" dedi.

GEÇ MÜDAHALE Mİ EDİLDİ?

10 yaşındaki kurban Jackie Cazares'in babası Javier Cazares ise ABC News'e verdiği demeçte "Silahlı en az 40 avukat vardı ama çok geç olana kadar hiçbir şey yapmadılar" dedi.

NY Post'a konuşan ve ilkokulun bulunduğu sokağın karşısında yaşayan bir tanık ise binanın içinde mermiler çalarken insanların okul dışındaki memurlara bir şeyler yapmaları için yalvardıklarını ancak memurların destek ekibinin gelmesini beklediğini söyledi.

ABD Sınır Devriyesi Şefi Raul Ortiz CNN'e, polis memurlarının şüpheliyi okulda yakalamasının ardından tüm ekiplerin olay yerine geldiğini söyledi. Sınır Devriyesi taktik ekibinin birkaç üyesi, bir arama kurtarma ekibi ve birkaç diğer ajan, silahlı adamın peşine bir ekip oluşturmak için yerel memurlara katıldı. Ortiz, "Tereddüt etmediler. Bir plan yaptılar. O sınıfa girdiler ve durumla olabildiğince çabuk ilgilendiler" dedi.

"BİLSEYDİM İHBAR EDERDİM"

2012'de Sandy Hook İlkokulunda 26 çocuk ve yetişkinin öldürüldüğü saldırıdan bu yana Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ikinci en ölümcül saldırının faili 18 yaşındaki Ramos'un büyükbabası ise Çarşamba günü Ramos'un silahları olduğunu bilmediğini söyledi. Rolando Reyes, "Bilseydim onu ihbar ederdim" dedi.

Öte yandan saldırganın Almanya'da yaşayan bir kıza, büyükannesini evinde vurup, okula gitmeden hemen önce niyetleri hakkında mesaj attığı iddia edildi. CNN tarafından incelenen ekran görüntülerine ve silahlı adamla haftalardır temas halinde olduğunu söyleyen 15 yaşındaki kızla yapılan bir röportaja göre, Salvador Ramos büyükannesinin telefonda olduğundan şikayet etti. Kısa süre sonra ise "Az önce büyükannemi başından vurdum. Şimdi de gidip bir ilkokulu vuracağım" yazdı.

Saldırıya yönelik incelemeler ise sürüyor.