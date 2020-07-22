ABD Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın vetosu ile tehdit ettiği 2021 Savunma Bütçesini onayladı.
Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali Yılı Savunma Bütçesinin Temsilciler Meclisi versiyonu bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.
Tasarı, 125 "hayır" oyuna karşılık, 295 "evet" oyu ile Temsilciler Meclisinden geçti.
Bütçenin bir benzerinin de bu hafta içinde Senato'da oylanması bekleniyor. Temsilciler Meclisinde geçen bu tasarının, Senato Genel Kurulunda kabul edilecek versiyon ile birleştirilerek tek yasa tasarısı haline getirilmesi gerekiyor.
Kongrenin iki kanadının tasarıları tek tasarı haline getirildikten sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın onayına sunulacak.
Beyaz Saray, Temsilciler Meclisindeki oylamaya saatler kala yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan için sağlanan fonlarının kısıtlanması ve Konfederasyon dönemindeki bazı liderlerin adını taşıyan askeri üslerin isimlerin değiştirilmesi gibi maddeler nedeniyle 2021 Savunma Bütçesini veto edebileceğini duyurmuştu.
740 milyar dolarlık 2021 savunma bütçesi Senato komitesinde onaylanmıştı
ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, 11 Haziran'da Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen 2021 Mali yılı Savunma Bütçesine ilişkin tasarıyı onaylayarak Senato Genel Kuruluna göndermişti.
Senato Genel Kurulunun bugün görüşmelerine başladığı tasarıda, 636,4 milyar doları Savunma Bakanlığı temel bütçesi, 25,9 milyar doları Enerji Bakanlığı uhdesinde savunma harcamaları bütçesi, 69 milyar doları Muhtemel Dış Operasyonlar Fonu ve 9,1 milyar doları NDAA kapsamı dışındaki savunma harcamaları olmak üzere 2021 mali yılında savunma harcamaları için toplam 740,3 milyar dolar ayrılıyor.
F-35 VE TÜRKİYE DETAYI
Tasarıda, 2021 mali yılı içinde 95 F-35 uçağının satın alınmasına onay verilirken bunların 60'ının konvansiyonel kalkış-iniş yapabilen F-35A,12'sinin kısa pist kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B ve 23'ünün donanma için tasarlanan F-35C tipi olması öngörülüyor.
F-35 uçaklarına ilişkin kısımda Türkiye ile ilgili "(Yasa) Türkiye F-35 programından çıkarıldığı için satın alınıp teslim edilmeyen 6 Türk F-35 uçağının ABD Hava Kuvvetleri için tekrar yapılandırılıp, kullanılması yetkisini veriyor." denildi.
YETKİLENDİRME YENİ DEĞİL
Türk F-35'lerine ilişkin madde 2020 mali yılı savunma bütçesinde de yer almıştı.
Ayrıca, 2020 bütçesinde, "Türkiye tarafından sipariş edilen uçakların alımı için 440 milyon dolarlık" fon ayrılması öngörülüyordu.
Aynı zamanda, F-35 üretim bantları olan Lot 12, 13 ve 14 kapsamında, Türkiye'nin siparişlerinin en üst seviyeye çıkarılarak üretime sokulup, ABD Hava Kuvvetleri için satın alınmasına yönelik ek fon sağlanmıştı.
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