ABD'de 2 yıldır boynunda lastikle dolaşan geyik kurtarıldı

Colorado'da, iki yıldır boynunda lastikle dolaşan bir geyik, yaban hayatı görevlileri tarafından kurtarıldı.
Büyük boynuzlu bir geyik türü olan sığın ailesine mensup 4.5 yaşındaki hayvan, önce uyuşturucu tabanca ile sakinleştirildi ve sonra da boynuzları kesilerek lastikten kurtarıldı.
Görüntüleri paylaşılan bu kurtarma operasyonu, park görevlilerinin son bir haftadaki dördüncü denemesiydi.
Kurtarmaya katılan Scott Murdoch, geyiğin boynunda küçük bir yara ile tüy kaybı olduğunu söyledi.
Görevliler neden lastiğin değil boynuzların kesildiğini de açıkladı.
Scott Murdoch, lastiğin kenarında bulunan çelik bölümün, keserek çıkarmaya izin vermediğini söyledi.
Murdoch, 'Boynuzları bırakarak, çiftleşme zamanında tos atmaya devam etmesini isterdik' şeklinde konuştu.
https://twitter.com/CPW_NE/status/1447601850878812161
2019 yılında fark edildi
Görevliler, lastiğin içinin, çam iğnesi ve toprakla dolu olması nedeniyle ağırlaştığını ve 16 kiloya ulaştığını da söylediler.
Cumartesi günü geç saatlerde gerçekleşen operasyon sonrası görevliler, geyiğin şaşırtıcı şekilde sağlıklı göründüğünü de açıkladı.
Yaban hayatı görevlileri, lastikli geyiği ilk kez 2019 yılında bölgedeki yaban keçisi nüfusuna dair verileri incelerken gördü.
270 kilogram ağırlığındaki hayvan, daha sonra bu geniş arazide çeşitli kereler görüldü ama sonra kış sezonlarında uzun süreler ortadan kayboldu.
Geyiğin boynuna lastiğin nasıl geçtiği bilinmiyor. Ancak uzmanlar daha önce de, hamak, kale filesi, çadır ipi gibi malzemelere dolanmış hayvanlar gördüklerini söylüyor.
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