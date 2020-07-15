AA

ABD'de 15 Temmuz, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı.



ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.



ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kalkıştığı 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, dijital ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklar, çeşitli eyaletlerde gün boyu FETÖ gerçeklerini göstermek için dolaştı.



Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan araçları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi.

"15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' mesajlarının yanı sıra 15 Temmuz’a ilişkin görseller taşıyan ilan araçları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı."Terörist FETÖ'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı.