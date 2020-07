ABD'de 15 Temmuz, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla anlatıldı

AA

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) öncülüğünde gerçekleşen organizasyonda, ilan kamyonları ve pankart taşıyan uçaklarla 15 Temmuz hain darbe girişimine dikkat çekildi."15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi" ve ''Türk Milletinin Zaferi'' yazılı ilan kamyonları, New York'un Manhattan, Brooklyn ve Queens bölgelerinin en işlek caddeleriyle başkent Washington DC ve FETÖ'nün karargahının bulunduğu Pennsylvania'daki çiftlik etrafında gün boyu dolaştı."Terörist FETÖ'yü durdurun" yazılı pankart taşıyan uçaklar ise aynı bölgelerde gün boyu uçuş yaptı."15 Temmuz'u Amerika'da yaşayan herkese anlatmaya çalışıyoruzTASC Eş Başkanı Halil Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bizler TASC olarak, Amerika'da yaşayan Türk toplumunun üyeleri olarak, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da ülkemizde kalkıştığı darbe girişimini Amerika'da yaşayan herkese anlatmaya çalışıyoruz.'' dedi.TASC gönüllülerinin çabalarıyla ortaya çıkan çalışmalardan örnek veren Mutlu, ''15 Temmuz darbesine karşı Türk milletinin kararlı duruşunu ve azmini ABD'de sokaklara yansıtıyoruz. Aynı şekilde, New York, New Jersey semalarında uçurduğumuz uçakların arkasındaki devasa sloganlarla da mesajımızı veriyoruz.'' ifadesini kullandı.Mutlu ayrıca, FETÖ'nün iç yüzünü Amerikalılara ve dünyaya anlatmak için TASC ekibi tarafından öncülük edilen https://stopterroristfeto.org/ adlı internet sitesini de hizmete açtıklarını kaydetti.