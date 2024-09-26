Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de 103 Kongre üyesi, Biden'ı Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesini soruşturmaya çağırdı | Dış Haberler

        ABD'de 103 Kongre üyesi, Biden'ı Eygi'nin İsrail tarafından öldürülmesini soruşturmaya çağırdı

        ABD'de 103 Kongre üyesi, Washington yönetimine Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülmesine yönelik bağımsız bir soruşturma yürütme çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 07:46 Güncelleme: 26.09.2024 - 08:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kongre üyelerinden Biden'a Eygi çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Smith, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, kendisi dahil 103 Kongre üyesinin imzasını taşıyan ve Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma yürütülmesi talebini içeren mektubu Washington yönetimine gönderdiğini bildirdi.

        Mektupta, İsrail tarafından yürütülen ön soruşturmada Eygi'nin "kasıtsız" olarak vurulduğuna işaret edilmesinin kendilerini "derinden" rahatsız ettiği, bu açıklamanın da bağımsız görgü tanıklarının ifadeleriyle çeliştiği vurgulandı.

        Kanıtlar göz önüne alındığında ABD'nin bunun bir cinayet olup olmadığını bağımsız olarak soruşturması gerektiğine inandıkları ifade edilen mektupta, "daha fazla soru sormadan çekip gitme"nin İsrail güçlerine yaptıklarından dolayı "cezasız kalma ruhsatı" verdiği kaydedildi.

        REKLAM

        Mektupta, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına Eygi'nin öldürülmesine ilişkin bağımsız, kapsamlı, güvenilir ve şeffaf bir soruşturma yürütmeleri çağrısı yapıldı.

        İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

        İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

        Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

        Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

        2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ayşenur ezgi eygi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Tekirdağ'da yaşandı! Korna cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze çağrısı dünya basınında
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Rıdvan Dilmen: Büyük santrfor!
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        2024’te iş değiştirenler dikkat!
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Dünya'nın geçici süreliğine 'bir tane daha Ay'ı olacak'
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Göktaşı ve Obruk için sigorta olacak
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Meteoroloji açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Denize düşen otomobilin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 2 tutuklama
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 2 tutuklama
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        Tabanca ve bıçaklı kavga: 5 tutuklama
        Tabanca ve bıçaklı kavga: 5 tutuklama
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        "Hedefimiz ilk 8'de yer almak!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Habertürk Anasayfa