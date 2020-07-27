Reuters

ABD'de Trump yönetimi ve Senato'daki Cumhuriyetçiler 1 trilyon dolar büyüklüğünde koronavirüs yardım paketi üzerine prensipte anlaştı.

Cumhuriyetçiler bu uzlaşı sayesinde bir önceki yardım paketiyle devreye alınan işsizlik destekleri bitmeden birkaç gün önce Demokratlara yeni bir paket teklifi ile gidebilecek. Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows gazetecilere dün yaptığı açıklamada son detaylar netleştikten sonra yardım paketinin Pazartesi günü öğleden sonra açıklanmasını beklediğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin paketin işten çıkarılan çalışanlara maaşlarının yüzde 70'ini karşılayacak işsizlik yardımının uzatılmasını içereceğini söyledi. Ekonomistlerin tüketici harcamalarını artırdığını ve işten çıkarılan işçilerin kredi borcu ve kiralarını ödemelerine olanak sağladını söylediği haftalık 600 dolar olan işsizlik yardımı Senato yardım paketini onaylayamazsa Cuma günü sona erecek.