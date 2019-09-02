Dün gece Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, Amerika Birleşik Devletleri'ni alarma geçirdi.

Kasırganın şiddetini en çok göstermesi beklenen Güney Carolina ve Georgia eyaletlerinin valileri en az 1 milyon kişi için tahliye talimatı verdi.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, Beaufort ve Charleston şehirlerinin tamamıyla birlikte eyaletin sahil kesiminde kalan şehirleri için zorunlu tahliye talimatı verdi. Tahliye kararının 830 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Georgia Valisi Brian Kemp ise Atlantik kıyısındaki şehirler için kısmi tahliye kararı verirken, tahliye kararından 150 binden fazla kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.

Güney Carolina Valisi Henry McMaster, çok sayıda insanı aynı anda tahliye etmenin zor olacağını ancak risk alacak durumda olmadıklarını söyledi. McMaster, "Herkesi mutlu edemeyeceğimizi biliyoruz ama herkesi canlı tutabileceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

5. kategoriye yükseltilen Dorian Kasırgası, dün gece Bahamalar'ı vurmuş ve Bahamalar'da büyük çapta hasar bırakmıştı. Dorian'ın önümüzdeki günlerde ABD'nin Atlantik kıyılarındaki eyaletlerinde etki göstermesi bekleniyor.