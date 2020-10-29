ABD, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki hak iddialarına karşı çıktı

Pompeo, resmi ziyaret kapsamında geldiği Endonezya’nın başkenti Cakarta’da mevkidaşı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çin’in bölgedeki hak iddialarını eleştiren Pompeo, ''Yasalara uyan ülkemiz, Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi üzerindeki hukuksuz iddialarını reddediyor.'' dedi.
Endonezya’nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında bu konudaki cesaretli adımlarına övgüde bulunan Pompeo, çoklu taraflı girişimde mücadele etmeye değer olan bu meseleyi mevcut ABD yönetiminin de desteklediğini vurguladı.
Pompeo, Endonezya-ABD ilişkileri ile bölge barışı ve huzuruna yönelik "Serbest ve Açık Hint-Pasifik Vizyonu"'nun önemine değinerek, Cakarta yönetimiyle başlıca bilişim, enerji ve altyapı alanlarında olmak üzere yatırım ve ticari ilişkilerin artırılması konusunda mutabık olduklarını kaydetti.
Bölgede terörle mücadele ve deniz güvenliği gibi çeşitli konularda da Endonezya ile yeni girişimler vesilesiyle ortak iş birliği arayışı içinde olduklarını aktaran Pompeo ayrıca, dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi olarak Endonezya’nın Afganistan barışı konusunda gösterdiği desteğinden memnun olduklarını dile getirdi.
- Endonezya’dan Hint-Pasifik iş birliği teşviki
ASEAN’ın 50 yıldan fazladır bölge huzuru ve istikrarının korunmasında önemli rol oynadığına vurgu yapan Bakan Marsudi, açık, kapsayıcı, şeffaf ve kurallara dayalı Hint-Pasifik iş birliğini teşvik etmeye kararlı olduklarını ifade etti.
Marsudi bu kapsamda, Endonezya için Güney Çin Denizi’nde barış ve istikrarın muhafaza edilmesinin yanı sıra egemenlik konusunda uluslararası hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto’nun ABD ziyaretine de değinen Marsudi, görüşmelerde askeri tatbikat, istihbarat paylaşımı ve deniz güvenliği alanlarında iş birliği gibi savunma ilişkilerinin gelişimine işaret etti.
Marsudi, Pompeo ile görüşmesinde, Filistin meselesinin Endonezya için hassasiyetini ve iki devletli çözüme ilişkin tutumlarını da ilettiğini kaydetti.
Öte yandan Pompeo'nun, Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüşmesinde de bölgesel barış ve istikrarın yanı sıra iki ilişkiler, savunma ve ekonomi konuları ele alındı.
Pompeo’nun, programı çerçevesinde ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama’ya bağlı Ansor Gençlik Hareketinin düzenlediği etkinlikte de konuşma yapması bekleniyor.
Washington yönetimi, Çin’in, Hint-Pasifik bölgesinde çeşitli yatırımlarla nüfuzunu artırma çalışmaları ve son dönemdeki artan yayılmacılığına karşı bölge ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Çin’i tehdit olarak gösterme çalışmalarının ABD’nin ''basmakalıp yalanları'' olduğunu savunan Pekin yönetimi ise, ABD’nin, Çin'in bölgede anlaşmazlıkların yanında barış ve istikrarı baltaladığı iddialarını da sert şekilde eleştiriyor.
Hindistan, Sri Lanka ve Maldivler ziyaretinin ardından Endonezya’ya gelen Pompeo, buradaki temasları sonrası Vietnam’ı ziyaret edecek.
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