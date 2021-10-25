ABD Çin’in genetik veri tabanı oluşturduğunu iddia etti

İHA

Dünya genelinde 2019 yılından itibaren etkili olan koronavirüs salgınında yeni bir iddia ortaya atıldı. New York Times, ABD’li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapora yer verdi.

Raporda Çin’in korona virüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

Çin’in askeri üstünlük sağlamak için teknolojiyi kullanma çabasında olduğu aktarılan raporda, bu durumun ABD sağlık sektörünü de Pekin’e bağımlı hale getirebileceği vurgulandı. Ayrıca raporda Çin’in binlerce kişinin genetik bilgilerine erişebilmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.