ABD-Çin 'ticaret savaşı' - Trump: Çin ticaret müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istiyor

27 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, ticari müzakerelere yeniden başlanması konusunda Çin'den talep geldiğini söyledi.
G7 toplantıları için Fransa'da bulunan Trump, bu sabah yaptığı açıklamada, "Dün gece Çin bizim ticaretle ilgili üst düzey yetkililerimizi arayıp yeniden masaya oturma önerisi getirdi" dedi.
Trump, Çin'den iki önemli telefon geldiğini söyledi, ancak kendisinin doğrudan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile görüşüp görüşmediğine dair açıklama yapmadı.
Trump, "Anlaşmaya varmak istiyorlar. Kısa sürede müzakerelere başlayıp ne olacağını göreceğiz, ama anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum" dedi.
ABD-Çin arasındaki 'ticaret savaşının' tırmanmasıyla Asya piyasaları Pazartesi gününe düşüşle başladı.
Çin para birimi Yuan, Dolar karşısında 2008'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Cuma günü Pekin, Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisini artıracağını duyurmuş, ardından Trump da misilleme olarak ABD'ye ithal edilecek tüm Çin mallarına ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.
Çin adına müzakereleri yürüten ekonomi ve mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı Liu He, iki ülke arasında gümrük vergilerinin artırılması konusundaki misillemeden kaynaklı piyasalardaki dalgalanma nedeniyle itidal çağrısı yaptı.
2019 Akıllı Çin Ticaret Fuarı'nın bugünkü açılışında yaptığı konuşmada Liu, "Sorunun sakin bir tutumla istişare ve işbirliği yoluyla çözümünden yanayız. Ticaret savaşının tırmandırılmasına kesinlikle karşıyız. Bu Çin'in, ABD'nin veya diğer ülkelerin çıkarına değil" dedi.
Çin Dışişleri Bakanı sözcüsü Geng Şuang ise Trump'ın açıklamaları konusundaki bir soruya, haftasonu Çin ile ABD arasında herhangi bir telefon görüşmesinden haberdar olmadığını söyledi.
Şuang, Çin'in ticaret savaşının müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını hatırlattı.
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