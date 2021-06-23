Joe Biden ve Şi Cinping G20 Roma Zirvesi'nde görüşebilir

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Financial Times'ın aktardığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi önümüzdeki hafta İtalya’da, iki ülke arasında olası bir toplantıyı görüşecek.

Çarşamba günü bildirilen habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Pekin’deki yetkililere, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman’ın yaz boyunca Çin’i ziyaret etmesini istediği de bildirdi.

Beyaz Saray aynı zamanda ABD’nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Antony Blinken ya da Jake Sullivan’ın bu yıl içinde Çin’ e ziyareti konusunda ön görüşmelerde bulundu. Financial Times, bu görüşmelerin ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in arasında ikili bir zirveye zemin hazırlayacağını da bildirildi.

İngiliz gazete, iki liderin ekim ayında Roma’da bir araya gelebileceğini aktardı.