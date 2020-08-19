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Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows ABD ile Çin arasında yeni üst düzey ticaret görüşmeleri planlanmadığını ancak iki tarafın birinci aşama anlaşmanın uygulanması konusunda temas halinde olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Arizona, Yuma ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Beijing'in koronavirüs salgını sürecini yönetmesine yönelik hayal kırıklığı nedeniyle Ocak ayında Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının 15 Ağustos'ta gözden geçirilmesini ertelediğini söylemişti. Trump, Meksika ile sınır duvarının inşası hakkında düzenlediği bilgilendirme toplantısında, "Çin ile görüşmeleri erteledim. Neden biliyor musunuz? Onlarla şimdi uğraşmak istemiyorum. Çin'in dünyaya yaptığı şey makul bir şey değil. (Virüsü) durdurabilirlerdi" dedi.

Meadows Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret anlaşması kapsamının gözden geçirilmesinin yeniden planlanmadığını, ancak ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın taahhütlerini yerine getirmek için Çin'deki mevkidaşlarıyla düzenli temas halinde olduğunu söyledi.

Meadows gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu noktada yeniden planlanmış görüşmeler yok" dedi. Meadows "Büyükelçi Lighthizer, Çinli mevkidaşlarıyla satın alma ve anlaşmaların yerine getirilmesi konusunda görüşmeler yapmaya devam ediyor" dedi.

Trump, Çin ile ticaret anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği sorulduğunda, "Ne olacağını göreceğiz" diyerek çekimser bir tavır aldı.