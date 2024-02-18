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        Haberler Dünya ABD, Cezayir’in hazırladığı Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını BMGK'de reddedecek

        ABD, Cezayir’in hazırladığı Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını BMGK'de reddedecek

        CNN'in haberine göre, ABD, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'ne sunulması halinde kabul etmeyecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 18.02.2024 - 13:18
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        ABD'de Gazze'de ateşkes tasarısını reddedecek
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        ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Cezayir tarafından hazırlanan ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısının BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylamaya sunulması halinde ABD tarafından kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.

        CNN’in haberine göre, Greenfield yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin İsrail ile Hamas arasında rehinelerin serbest bırakılmasını ve çatışmalara en az 6 hafta ara verilmesini sağlayacak bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtti.

        ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail, Mısır ve Katar liderleriyle bu konuda çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını aktaran Greenfield, “Buna karşın Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı bu sonuçları elde edemeyecek ve hatta bu sonuçlara ters düşebilecektir. Bu nedenle ABD bu karar tasarısının kabul edilmesini desteklememektedir. Taslak bu haliyle oylamaya sunulacak olursa kabul edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

        Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, aralarında Türkiye ile Arap Grubu üyelerinin de bulunduğu çok sayıda ülke adına 14 Şubat’ta yaptığı açıklamada, "BMGK'de Cezayir tarafından (Gazze'de ateşkes çağrısı yapan) hazırlanan karar tasarısına çok büyük destek olduğunu açık bir şekilde gördük." demişti.

        Karar tasarısının 20 Şubat'ta BMGK'de oylamaya sunulması bekleniyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #gazze
        #ateşkes
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