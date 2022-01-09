ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye taziye mesajı

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ABD Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Türk askerlerinin, Türkiye-Suriye sınırına yakın bir noktada EYP ile yapılan saldırı sonrası hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duymaktadır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz." denildi.