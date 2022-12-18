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ABD Büyükelçiliği'nden Şişli'deki kaza hakkında açıklama

ABD İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşinin geçtiğimiz günlerde Şişli'de kaza yaptığı iddia edilmişti. ABD Büyükelçiliği'nden bugün yapılan açıklamada ise, "Kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir" denildi

Giriş: 18.12.2022 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Büyükelçiliği'nden Şişli'deki kaza hakkında açıklama - Son dakika haberi
ABD Büyükelçiliği'nden Şişli'deki kaza hakkında açıklama
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşinin geçtiğimiz günlerde Şişli'de kaza yaptığı iddia edilmişti.

ABD Büyükelçiliği'nden bugün yapılan açıklamada ise, "kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ne yazık ki Türk medyasında ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'ni ilgilendiren, 15 Aralık'ta gerçekleşen bir trafik kazasıyla ilgili doğru olmayan bilgiler yayınlanmaya devam etmektedir. ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği'nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak, kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh'in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir.

Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz."

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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