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ABD bütçesi martta 378 milyar dolar açık verdi

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, martta gelirlerin düşmesi ve harcamaların artmasıyla 378 milyar dolar oldu.

Giriş: 12.04.2023 - 21:40 | Güncelleme: ABONE OL
ABD bütçesi martta 378 milyar dolar açık verdi
AA

ABD Hazine Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının altıncı ayında, federal hükümetin bütçe açığı 378 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 193 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığında geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 96 artış gerçekleşti.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 302 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalarak 313 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 36 artışla 691 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2023 mali yılının altıncı ayı olan mart itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 65 artışla 1 trilyon 101 milyar dolar oldu.

Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 668 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 6 ayındaki harcamalar, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 3 trilyon 149 milyar dolara çıkarken, gelirler yaklaşık yüzde 3 azalışla 2 trilyon 48 milyar dolara düştü.

Fotoğraf: Reuters

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