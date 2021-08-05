ABD bronz madalya kazandı

Ibaraki Kashima Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısın 3-1 önde tamamlayan ABD karşılaşmayı da 4-3 kazanarak bronz madalya elde etti.

Rio 2016'da 5. olan ABD Tokyo 2020'yi ise üçüncü tamamladı.

İsveç ile Kanada arasındaki final maçı ise yarın TSİ 05.00'te Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.