Ülkenin önde gelen Yahudi kuruluşlarından Amerikan Yahudi Komitesince, (AJC) SSRS anket şirketine yaptırılan ankette, 3 Kasım başkanlık seçimlerine yaklaşık iki hafta kala Yahudi seçmenin görüşü soruldu.
Ankette, katılımcıların yüzde 75’i sandıkta Biden’ı destekleyeceğini belirtirken yüzde 22'si ABD Başkanı Donald Trump’a oy vereceğini, yüzde 3’ü ise kararsız olduğunu ifade etti.
Katılımcılar, seçimlerde en önemli iki konunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sağlık sistemi sorunu olduğuna işaret ederek Biden’a, Trump’tan daha iyi iş yapacağı konusunda güvendiklerini dile getirdi.
Pew Araştırma Enstitüsünce geçen hafta yapılan diğer bir ankette de Yahudi katılımcıların yüzde 70’i Biden’ı, yüzde 27’si de Trump’ı destekleyeceğini bildirmişti.
ORTODOKS YAHUDİLER TRUMP'I TERCİH EDİYOR
Biden, Amerika’daki Yahudi toplumunun içindeki reformist, seküler ve muhafazakar kesimlerin desteğini arkasına alırken; Ortodoks Yahudilerinin ise ağırlıklı olarak Trump'ı desteklediği kaydedildi.
Ankete katılan ve ülkedeki Yahudi toplumunun yüzde 10’unu temsil eden Ortodoks Yahudilerinin yüzde 74’ü seçimlerde Trump’a oy vereceklerini açıkladı. Biden’ı destekleyenlerin oranı da yüzde 18’de kaldı.
Ankete göre, ABD'deki Yahudi seçmenlerin yüzde 53’ü kendisini Demokrat Partili, yüzde 14’ü Cumhuriyetçi, yüzde 25’i de bağımsız olarak tanımlıyor.
2016 Başkanlık seçimlerinde, Yahudi toplumunun yüzde 62’si Demokrat Parti adayı Hillary Clinton’a, yüzde 16’sı da Cumhuriyetçi aday Trump’a oy vermişti. Yüzde 22'nin ise oy kullanmadığı veya diğer adaylara oy verdiği kaydedildi.
AJC tarafından 6 Eylül-4 Ekim tarihlerinde 1334 yetişkin Yahudi seçmen üzerinde telefonla yaptırılan anketin, ülkedeki Yahudilerle ilgili en kapsamlı siyasi çalışma olduğu öne sürüldü.
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