ABD başkanlık seçimlerinde New Hampshire'da oy verme işlemi başladı

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Kanada sınırı yakınındaki Dixville Notch ve Millsfield köylerindeki seçmenler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak için sandık başına gitti.

Küçük nüfuslu köylerde oy verme işlemi hızla sonuçlanırken sandıklar açıldı. Dixville Notch kasabasında kullanılan 5 oyun tamamını Demokrat Parti adayı Joe Biden kazandı. Millsfield'de ise Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump 16 oy kazanırken Biden 5 oyda kaldı.

Geleneksel olarak seçimde erken oy kullanan üçüncü köy Hart's Location ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı endişeler nedeniyle bu yıl oy verme işleminin gece yarısı yerine gündüz saatlerinde yapılmasına karar verdi.

Kuzey Apalaş Dağları'nın uzantısı Beyaz Dağlar'ın kıyısında yer alan köylerde, geçmişte madenlerde çalışan işçiler gündüz yer altında olduklarından oy kullanamadıkları için sandıklarda gece yarısından itibaren oy verilmeye başlanmıştı. Zamanla bir seçim geleneğine dönüşen erken oy verme işlemi, ülke genelinde seçimlerin başladığını haber veriyor.

ABD'nin 50 eyaleti ve ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da yaklaşık 250 milyon seçmen bugün ülkenin gelecek 4 yıllık başkanını belirlemek üzere oy kullanacak.