ABD Başkanlık Seçimleri: Demokrat Parti'de Joe Biden, Bernie Sanders'la farkı açıyor

13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Başkanlık Seçimleri öncesi Salı günü altı eyalette yapılan ön seçimlerde ilk sonuçlara göre, Demokrat Parti'nin başkan adaylığı yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders'a üstünlük sağladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Joe Biden; Mississippi, Missouri ve sandık başına gidilen altı eyaletin en büyüğü olan Michigan'da ilk sırada yer aldı.
Idaho, North Dakota ve Washington eyaletlerinde ise sonuçların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.
Biden ve Sanders koronavirüs yüzünden Ohio'daki mitinglerini iptal etti.
Sanders 4 yıl önceki ön seçimlerde 125 delege çıkaran Michigan'da Hillary Clinton'ı az farkla mağlup etmeyi başarmış ancak Demokrat Parti'nin başkan adayı Clinton olmuştu.
BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, Michigan'da aldığı yenilginin Sanders'in kampanyası için sonun başlangıcı olabileceğini söylüyor.
77 yaşındaki Biden, 3 Mart'ta 14 eyalette yapılan "Süper Salı" olarak adlandırılan ön seçimlerde 78 yaşndaki Bernie Sanders'a üstünlük sağlamış ve delege sayısında ilk kez rakibinin önüne geçmişti.
Amerikan New York Times gazetesine göre halen Biden'ın 783, Sanders'ın ise 627 delegesi var.
Demokrat Parti'de en az 1991 delegenin desteğini alan aday, 3 Kasım'da Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump'ın rakibi olacak.
Partinin başkan adayı Temmuz ayında Milwaukee eyaletinin Wisconsin kentinde yapılacak kurultayda resmen açıklanacak.
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