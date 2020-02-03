ABD'de Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibini belirlemek üzere Demokrat Parti'de ön seçim süreci yarın Iowa eyaletinde başlıyor.

Demokrat Parti'de başkan adaylığı için 12 isim yarışıyor.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları, Iowa'daki ön seçim yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın kafa kafaya gittiğini gösteriyor.

Indiana eyaletindeki South Bend şehrinin Belediye Başkanı Pete Buttigieg üçüncü, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren dördüncü ve Minnesota Senatörü Amy Kloubcher de beşinci sırada yer alıyor.

Demokrat Parti'de yarın başlayacak olan ön seçim süreci, Haziran ayında sona erecek.

Ancak aday olacak ismin Mart ortasında belli olması bekleniyor.

Iowa'daki seçim neden önemli?

Iowa, adaylıkların belirlenme sürecindeki ilk ön seçimin yapıldığı yer.

Bu nedenle, buradaki seçimi kazanan isim de adaylık yarışında yeni bir ivme kazanmış oluyor.

2008'de Barack Obama, Iowa'daki ön seçimi kazanarak, Hillary Clinton karşısında ciddi bir adaya dönüşmüştü.

Bununla birlikte, Iowa demografik yapısı nedeniyle ABD'nin genelini yansıtan bir eyalet değil.

Her ne kadar kazanan aday, rakiplerine göre bir adım öne çıkmış olsa da, adaylık yarışını kazanacağı anlamına gelmiyor.

Cumhuriyetçi Parti'de 2000 senesinden bu yana Iowa'da ön seçimi kazanan isim, adaylığı kazanmayı başaramadı.

Iowa'da ön seçim nasıl yapılıyor?

Ön seçimler, iki farklı türde yapılıyor.

Bunlardan ilki, eyalet düzeyinde yapılan parti toplantıları ("caucus"). Iowa'da da ön seçim parti toplantısı şeklinde düzenleniyor.

Bu yılki ön seçimler, Iowa'nın ardından Nevada, North Dakota ve Wyoming'de de parti toplantısı şeklinde yapılacak.

Burada herhangi bir oy kullanılmıyor. Katılımcılar toplantıların yapıldığı alanlarda destekledikleri adaya ayrılan bölgeye geçip burada duruyor ve yapılan sayım sonucu hangi adayın daha çok destek aldığına karar veriliyor.

Bu yöntem, özellikle destekçilerini organize ve mobilize etmeyi başaran adaylar için avantajlı olarak değerlendiriliyor.

Iowa'dan sonra nerede seçim olacak?

Iowa'nın ardından ikinci ön seçim, 11 Şubat Salı günü New Hampshire'de yapılacak.

Ancak, Demokrat Parti'nin adayının belirlenmesinde en kritik tarih 3 Mart.

"Süper Salı" olarak adlandırılan bu günde, 16 eyalette seçim yapılıyor.

Süper Salı yapılan seçimler sonucunda, adaylığı kazanabilmek için gereken 1991 delegenin üçte biri belli oluyor.

Son ön seçim ise Haziran ayında Puerto Rico'da yapılacak.

Ön seçimlerin ardından yeterli delege sayısına ulaşan aday, 13-16 Temmuz'da Milwaukee kentinde yapılacak olan kurultayda resmen partinin adayı olarak ilan ediliyor.